В Ростовской области чиновника приговорили к семи годам тюрьмы за взятку

В Ростовской области бывшему чиновнику огласили суровый приговор
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Таганроге Ростовской области в суде огласили приговор бывшему главному архитектору города. Как рассказали в городской прокуратуре, его обвинили во взятке в размере 500 тысяч рублей. За эту сумму мужчина обещал застройщику разрешить ввести в эксплуатацию новое офисное здание.
Однако об этом стало известно силовикам. При передаче денег чиновник был задержан. На него завели дело по статье «Взятка».
Суд приговорил мужчину к семи годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Он также должен выплатить штраф в пользу государства в размере пяти миллионов рублей.
Экс-главный архитектор свою вину не признал.
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