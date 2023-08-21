В Ростовской области чиновника приговорили к семи годам тюрьмы за взятку

В Ростовской области бывшему чиновнику огласили суровый приговор Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Таганроге Ростовской области в суде огласили приговор бывшему главному архитектору города. Как рассказали в городской прокуратуре, его обвинили во взятке в размере 500 тысяч рублей. За эту сумму мужчина обещал застройщику разрешить ввести в эксплуатацию новое офисное здание.

Однако об этом стало известно силовикам. При передаче денег чиновник был задержан. На него завели дело по статье «Взятка».

Суд приговорил мужчину к семи годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Он также должен выплатить штраф в пользу государства в размере пяти миллионов рублей.

Экс-главный архитектор свою вину не признал.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Был шокирован деньгами»: в Ростовской области пойманный на взятке чиновник заявил, что ждал алкоголь, а не купюры

В Ростовской области осудили экс-чиновника, требовавшего от застройщика полмиллиона (подробнее)

А В ЭТО ВРЕМЯ

На Дону за многомиллионную взятку осудили экс-капитана полиции

Он обещал наркоторговцу переквалифицировать уголовную статью на более мягкую (подробнее)