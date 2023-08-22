В Ростовской области ДТП унесло жизни четырех взрослых и четырех детей

В Волгодонском районе в лобовом столкновении погибли восемь человек, в числе которых было четверо детей. Фото: СУ СКР по Ростовской области

В Ростовской области авария унесла жизни четырех взрослых и четырех детей. Об этом сообщили в СУ СКР по региону.

Страшная авария произошла в Волгодонском районе вечером 21 августа. На трассе «Ростов-на-Дону – Семикаракорск – Волгодонск» в лобовом ДТП столкнулись «Лада Приора» и «ВАЗ-2114». От сильного удара легковушки превратились в груду металла. В результате аварии, погибли восемь человек, четверо из которых были дети 3, 7, 9 и 10 лет. Все участники ДТП были жители Мартыновского района.

Как стало известно «КП-Ростов-на-Дону», за рулем «Лады Приоры» находился 23-летний парень. По предварительным данным, он не убедился в безопасности маневра и выехал на полосу встречного движения. На всей скорости легковушка врезалась в движущуюся навстречу «четырнадцатую», за рулем которой находился управлял 32-летний мужчина. От сильного удара «ВАЗ» выбросило в кювет.

Как только стало известно о трагедии, то на место происшествия выехали руководители областного ГИБДД и следственная группа регионального следкома. По факту случившегося возбудили «Нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Разбился отец и четверо детей»: что известно о ДТП в Ростовской области, в котором погибли 8 человек, на утро 22 августа

В аварии с 8 погибшими в Ростовской области разбился отец и четверо детей (подробнее)