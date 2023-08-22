В Ростовской области за полгода предотвратили 385 абортов

За полгода за проведением абортов обратились 1275 женщин Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области за шесть месяцев 2023 года от абортов отказались 385 женщин. Об этом говорится в отчете донского Минздрава, который опубликовали на сайте правительства региона.

- За полгода число обратившихся составило 1275. Сохранили беременность 385 женщин, что составляет 29 % беременностей, которые планировалось прервать без медицинских показаний, - говорится в документе.

Напомним, ранее в Ростовской области уже отмечали снижение числа абортов: на 1000 случаев с 15,2 - в 2016 году до 9,4 - в 2022 году.

По данным прошлого года, чаще всего прерывать беременность планировали 30-летние женщины. Из них 65 % были в браке, 25 % оказались не замужем, еще у 10 % не было постоянного партнера.

Причинами для проведения медицинского вмешательства для женщин в том числе послужили финансовые трудности (53 %), жилищные условия (20 %) и прочие проблемы (27 %). От нерожденных детей отказывались на сроках до 6 недель (8 %) и от 7 до 12 недель (92 %).

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