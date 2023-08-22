Уволилась директор единственной школы Левенцовского микрорайона Ростова

Школа № 115 - единственная в ростовской Левенцовке на сегодняшний день Фото: Ксения КОНЮХОВА

В Ростове Нина Янковская покинула пост директора школы № 115 имени Юрия Жданова. Эту информацию сегодня, 22 августа, подтвердили в образовательном учреждении.

- Да, действительно, Нина Владимировна уволилась по собственному желанию, - подтвердили журналисту «КП - Ростов-на-Дону».

Известно, что специалист уже попрощалась с коллегами, поблагодарив их за сотрудничество. Кем теперь будет работать экс-директор, неизвестно.

Судя по открытым данным на сайте школы, стаж на руководящей должности у Нины Янковской составляет около 3 лет, педагогический стаж - 17 лет.

Напомним, школа № 115 - единственная в ростовской Левенцовке на сегодняшний день. Весной 2023 года жители микрорайона жаловались, что их детей не смогли принять в первые классы.

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