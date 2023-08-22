В Ростове на закупку украшений ко Дню города выделили 1,2 млн рублей

Ростов в этом году отметит 274-й День рождения Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове-на-Дону в этом году на закупку украшений ко Дню города направят 1,2 млн рублей. Соответствующая информация появилась на сайте Госзакупок.

Управление наружной рекламы Ростова ищет подрядчика, который займется закупкой необходимых декораций. Отметим, что в этом году донская столица отметит 274-й день рождения. Подрядчику необходимо приобрести флаговые и световые композиции с надписями в честь Ростова. Также нужно купить «Древо света» и оформить фасад здания «Дворца творчества детей и молодежи». Все нужно завершить до 5 сентября. К этому дню подрядчик должен полностью выполнить все указания. Убрать декорации требуется в первую декаду октября.

Ранее «КП-Ростов-на-Дону» сообщила, какие улицы будут перекрыты в День города.

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