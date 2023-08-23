Под Ростовом водитель, разбившийся в ДТП с восемью погибшими, 21 раз нарушил ПДД

В Ростове восемь человек разбились в ДТП на трассе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области, неподалеку от Волгодонска, в лобовом столкновении двух отечественных авто погибли семья из шести человек и влюбленная пара. Никому из участников аварии выжить не удалось.

По предварительным данным, ДТП случилось после того, как 23-летний водитель «Приоры» выехал на полосу встречного движения.

Как рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции, за этот год мужчина нарушил правила дорожного движения 21 раз. Причем, административные правонарушения он совершал будучи и водителем, и пешеходом.

А вот многодетный отец, который управлял «четырнадцатой», не был замечен за нарушениями ПДД.

В региональном следкоме сообщили, что по факту аварии возбудили уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

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