Рыбаков-браконьеров поймали в Ростовской области

Полиция изъяла у браконьеров плотву. Фото: пресс-служба УТ МВД по СКФО

В Ростовской области, в акватории Цимлянского водохранилища, транспортные полицейские задержали двоих мужчин. Их заподозрили в браконьерстве.

Безработные друзья, чей возраст – 67 лет и 54 года, ловили с моторной лодки рыбу. Силовики изъяли у них и судно, и 120 метров лесковых сетей, и 245 штук плотвы.

- Сумма ущерба, причиненного государству, составила более 60 тысяч рублей, - прокомментировали в пресс-службе УТ МВД России по СКФО.

В отношении мужчин завели дело по статье «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Если суд признает вину, то приятели могут сесть в тюрьму на срок до двух лет.

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