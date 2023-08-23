В Ростовской области беспилотник упал на железнодорожные пути

Коптер нашли на ж/д путях. Фото: Владимир ВОРСОБИН

В Ростовской области, на участке Таганрог — Пассажирский — Морская, нашли предмет, похожий на беспилотник. Его обнаружили утром 23 августа на железнодорожных путях.

Как сообщил представитель Северо-Кавказской железной дороги, на место вызвали полицейских. Было приостановлено движение поездов на Таганрогском направлении.

— После окончания работы представителей правоохранительных органов движение пригородных поездов было возобновлено с задержкой один час 20 минут, — прокомментировали в СКЖД.

Позже в пресс-службе губернатора Ростовской области уточнили, что находка оказалась коптером гражданского назначения, который потерял управление. Правоохранительные органы изъяли предмет предмет и начали поиски его владельца.

Напомним, 21 августа жители нескольких районов Ростова услышали громкий звук. По словам очевидцев, он был настолько сильным, что в домах затряслись окна, а у машин сработали сигнализации. Позже губернатор Ростовской области пояснил, что произошел переход самолета на сверхзвук.

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