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НовостиОбщество25 августа 2023 16:17

В Таганроге на выходных ожидается до +27 градусов

Жителей Таганрога в последние летние выходные ждет пасмурная погода и +27
Лейла МИРИШОВА
В Таганроге в последние летние выходные ожидается пасмурная погода и +27

В Таганроге в последние летние выходные ожидается пасмурная погода и +27

Фото: Лейла МИРИШОВА

В Таганроге в последние летние выходные ожидается пасмурная погода и +27. Об этом сообщили на сайте Гидрометцентра.

В субботу, 26 августа, в приморский город придет пасмурная погода. В утреннее время столбики термометров достигнут +20 градусов. К обеду воздух прогреется до +25, а вечером термометры снов опустятся до +20 градусов.

В воскресенье, 27 августа, в Таганроге синоптики прогнозируют солнечную погоду. В этот день будет теплее. Так, утром и днем воздух прогреется до +22…+27 градусов. Вечером в городе станет прохладнее до +22 градусов.

Ранее «КП – Ростов-на-Дону» сообщила, какая погода ждет ростовчан на этих выходных.

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