15 детей, пострадавших при падении трибуны в Ростове, отправили на Черное море

Футболисты поехали на море вместе со своим тренером. Фото: Елена КРИВЯКИНА

Пятнадцать детей, пострадавших 30 мая при падении трибуны в Ростове на Гребном канале, отправили отдыхать на Черное море. Об этом в телеграм-канале сообщил глава администрации Ростова Алексей Логвиненко.

Воспитанники отделения футбола ростовской Спортивной школы №12 проходят там учебно-тренировочные сборы. Поехали они вместе со своим тренером Александром Могрычевым.

Ребята ежедневно занимаются тренировками, а также купаются в море.

О том, чтобы поехать на море, власти города попросили сами юные футболисты и их родители.

Напомним, трагедия на Гребном канале произошла 30 мая, когда во время сильного ливня и ветра проводили футбольный матч между ростовской и батайской командами.

Тогда из-за ливня футболисты и зрители спрятались от стихии на трибунах, которые из-за порывов ветра перевернулись. Под тяжелыми конструкциями оказались как взрослые, так и дети. В итоге 26 человек пострадали и погибла 45-летняя женщина, которая пришла полюбоваться игрой своего сына.

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