В Таганроге почти на месяц перекроют движение по улице 1-й Котельной

При объезде перекрытого участка дороги власти призвали соблюдать правила дорожного движения. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Таганроге с 28 августа по 24 сентября перекроют движение транспорта по улице 1-й Котельной, от улицы Дзержинского до переулка Автодоровского, предупредили водителей в городской администрации.

По данным властей, там будет проходить ремонт самотечного коллектора.

Точного маршрута объезда перекрытого участка дороги власти не привели, а только отметили, что он должен осуществляться в соответствии с правилами дорожного движения.

Напомним, власти Ростова предупредили, что с 1 сентября по 15 декабря в городе будет частично перекрыто движение по улице Закруткина и площади Свободы.

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