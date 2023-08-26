На ремонт придомовых спортплощадок власти Ростова потратили 107 млн рублей

В текущем году в Ростове отремонтировали девять спортивных площадок. Фото: телеграм-канал Алексея Логвиненко.

В Ростове за последние три года отремонтировали 31 придомовую спортивную площадку, 9 из которых — в текущем году. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.

— На этом мы не собираемся останавливаться. Уже разработана проектно-сметная документация на обустройство еще 5-ти спортивных площадок, — отметил Алексей Валентинович.

Еще в 2023 году на Северном откроют два полноразмерных стадиона — в границах бульвара Комарова — проспекта Королева и на улице Зеленой, 22.

По словам градоначальника,возведение застройщиком спортивного комплекса в микрорайоне «Суворовский» близится к завершению. В следующем году власти намерены его приобрести и использовать для школы по волейболу и единоборствам.

Сейчас в Ростове идет проектирование водного комплекса с двумя бассейнами в Пролетарском районе. На его базе будут развиваться такие виды спорта, как плавание, синхронное плавание и прыжки в воду.

Кроме того, у властей есть планы по строительству больших объектов в левобережной части города, включая ледовый каток, физкультурно-оздоровительный центр с плавательным бассейном и академию тенниса. Эти проекты планируется завершить к 2024-2025 годам.

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