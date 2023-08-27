В Советском районе Ростова провалилась тротуарная плитка

В месте провала плитки фактически ходить невозможно.
Фото: Евгения ГУСЕВА
Жители микрорайона «Левенцовский» в Советском районе Ростова, сообщили в соцсетях о провале тротуарной плитки.
По словам ростовчан, в месте, где теперь нет плитки, ходить фактически невозможно. Жильцам приходится огибать этот участок. Также там рядом растет опасная для аллергиков амброзия.
Напомним, что в июне в центре Ростова в переулке Университетском, 22 образовался большой провал в асфальте. Чтобы в яму не попали машины и пешеходы, неравнодушные граждане огородили место палками. После сообщения об этом на сайте благоустройства города яму убрали.
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