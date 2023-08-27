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НовостиОбщество27 августа 2023 11:09

В Советском районе Ростова провалилась тротуарная плитка

На месте провала тротуарной плитки в Ростове выросла амброзия
Дмитрий Кутепов
В месте провала плитки фактически ходить невозможно.

В месте провала плитки фактически ходить невозможно.

Фото: Евгения ГУСЕВА

Жители микрорайона «Левенцовский» в Советском районе Ростова, сообщили в соцсетях о провале тротуарной плитки.

По словам ростовчан, в месте, где теперь нет плитки, ходить фактически невозможно. Жильцам приходится огибать этот участок. Также там рядом растет опасная для аллергиков амброзия.

Напомним, что в июне в центре Ростова в переулке Университетском, 22 образовался большой провал в асфальте. Чтобы в яму не попали машины и пешеходы, неравнодушные граждане огородили место палками. После сообщения об этом на сайте благоустройства города яму убрали.

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