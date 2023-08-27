Жителей Ростова напугали звуки стрельбы

По факту стрельбы полицейские проводят проверку. Фото: Дмитрий Кутепов

Жители Ростова сообщили о громких звуках, которые доносились ночью 27 августа в Ленинском районе. Об этом сообщили очевидцы.

По словам ростовчан, звуки были похожи на стрельбу. Кроме того, люди слышали несколько хлопков.

В донском управлении МВД рассказали, что сообщение о ситуации поступило в отдел полиции.

— По данному факту проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего и принято решение в соответствии с законодательством, — сообщили в ведомстве.

Отметим, что в районе, где ростовчане слышали «хлопки и стрельбу», находится страйкбольный клуб. По предварительным данным, именно из здания клуба и доносились громкие звуки.

Напомним, что в Ростове неизвестный украл страйкбольный привод из специализированного магазина. Мужчину не смущало то, что в нескольких метрах от него были другие покупатели и продавцы, а сам магазин находится под пристальным вниманием видеокамер. В настоящее время его разыскивает полиция.

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