В Ростове спасли ребенка с пятикратным обвитием пуповиной

Маму с малышом выписали домой на третий день после родов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове врачи областного перинатального центра успешно приняли роды с пятикратным обвитием петель пуповины вокруг шеи младенца. Об этом сообщила первый замминистра здравоохранения региона Елена Теплякова.

Еще на ранней стадии медики диагностировали женщине двукратное обвитие. А в третьем триместре — уже трехкратное. Чтобы выбрать тактику ведения родов, Ольге сделали внеплановое УЗИ, которое показало уже пятикратное обвитие шеи.

Тогда специалисты решили немедленно проводить роды. В тот же час малыша аккуратно извлекли, а пуповину распутали. Во время родов в кабинете дежурила реанимационная бригада, но их помощь не понадобилась.

Сейчас с мамой и малышом все хорошо. На третий день после родов их выписали домой.

— В России несколько родильных домов в разные годы говорили о рождении детей с пяти и более кратным обвитием. В нашем центре в 2021 году родилась девочка с пятью тугими петлями на шее, которые оставили следы на теле младенца, — и счет шел на минуты. Нам удалось спасти малышку, — отметил главврач областного перинатального центра Максим Уманский. — Согласно данным из открытых источников, перинатальный центр является чуть ли не единственным акушерским стационаром в России, где произошло два таких случая с пятикратным обвитием вокруг шеи – с благоприятным исходом, когда доктора смогли вовремя оказать помощь и сохранить жизни младенцам.

Отметим, что обвитие пуповиной может произойти на любой стадии беременности. Из-за этого может произойти отслойка плаценты, внутриутробная асфиксия и тяжелое гипоксическое повреждение плода.

Опасно, когда при обвитии пуповина слишком короткая — до 40 см, и слишком длинная — до 70 см. В первом случае может отслоиться плацента, во втором — может быть несколько петель вокруг малыша и узлы, при затягивании которых ребенок может может наступить асфиксия.

Напомним, в Новочеркасск вернулись медики, которые в зоне СВО провели более пятисот операций. Работали они там безвозмездно и добровольно во время отпуска.

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