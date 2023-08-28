В Ростове хакеры взломали платежные терминалы городских автобусов

В ростовских автобусах хакеры атаковали платежные терминалы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове-на-Дону хакеры взломали платежные терминалы в городских автобусах. Об этом сообщили в пресс-службе «Агентства развития платежных систем» 28 августа.

Согласно сообщению компании, хакерские атаки никак не отразятся на данных пассажиров и самих перевозчиках. Сейчас оплата проезда проходит в штатном режиме во всем общественном транспорте.

- Попытки хакерских атак прекращены – работоспособность системы полностью восстановлена, - сообщили в пресс-службе.

Однако специалисты сообщили, что в работе платежных терминалов наблюдается замедление обмена данными.

Напомним, что в июле хакеры взломали сайт ростовской администрации. На какое-то время интернет-ресурс полностью перестал функционировать.

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