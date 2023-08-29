В Александровке Ростова-на-Дону снова прорвало трубопровод

Порыв не повлиял на водоснабжение потребителей Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сегодня, 29 августа, в Александровке Ростова-на-Дону прорвало трубопровод, после чего на улице образовалась мини-река.

Очевидцы в социальных сетях сообщили, что потоки воды видели в районе проспекта 40-летия Победы. Ситуацию уже прокомментировали в компании «Ростовводоканал».

- Произошел порыв водовода, подающего сырую воду из реки на центральные очистные. Диаметр дефекта - 1100 мм. Течь оперативно закрыли. Ремонт должны завершить около 14 часов 30 августа. На водоснабжение потребителей случившееся никак не повлияло, ресурс подают в штатном режиме, - подчеркнули в «Ростовводоканале».

Напомним, похожая коммунальная авария произошла в Ростове-на-Дону на проспекте 40-летия Победы 6 августа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В центре Ростова-на-Дону потушили две полыхающие иномарки

На Островского в Ростове выгорели две легковушки (подробности)