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НовостиОбщество29 августа 2023 12:42

В Александровке Ростова-на-Дону снова прорвало трубопровод

В Ростове-на-Дону оперативно закрыли течь из-за поврежденного водовода, сейчас ведется ремонт
Ангелина СКИБА
Порыв не повлиял на водоснабжение потребителей

Порыв не повлиял на водоснабжение потребителей

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сегодня, 29 августа, в Александровке Ростова-на-Дону прорвало трубопровод, после чего на улице образовалась мини-река.

Очевидцы в социальных сетях сообщили, что потоки воды видели в районе проспекта 40-летия Победы. Ситуацию уже прокомментировали в компании «Ростовводоканал».

- Произошел порыв водовода, подающего сырую воду из реки на центральные очистные. Диаметр дефекта - 1100 мм. Течь оперативно закрыли. Ремонт должны завершить около 14 часов 30 августа. На водоснабжение потребителей случившееся никак не повлияло, ресурс подают в штатном режиме, - подчеркнули в «Ростовводоканале».

Напомним, похожая коммунальная авария произошла в Ростове-на-Дону на проспекте 40-летия Победы 6 августа.

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