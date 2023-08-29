Ростовский каскадер выжил после падения с крыши здания в автомобиле

После неудачного трюка машина оказалась сильно искорежена, но мужчина остался жив. Фото: телеграм-канал Евгения Чеботарева.

Каскадер-самоучка из Ростова Евгений Чеботарев совершил неудачный трюк в горах Северной Осетии, где попытался на автомобиле «Нива» перелететь с крыши одного здания на другую. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

По задумке, трюк, проходящий у него под номером 94, должен был пройти на грани возможностей автомобиля. Разогнавшись с трамплина, машина должна была перелететь несколько метров и приземлиться на крыше соседнего здания, между которыми 7,3 метров.

Во время нескольких тренировок Евгению удалось пролететь максимум 7,2 метра, что немножко не хватало для самого трюка. Но он рискнул.

Во время проведения трюка автомобиль каскадера немножко не долетел до края здания и рухнул с высоты четвертого этажа. Машина оказалась искорежена, но ростовчанин остался жив, хоть и получил травмы.

— Я сделал все что мог. Как я выжил? Я не знаю. Еду в больницу. Вы знали, я не остановлюсь, — сообщил подписчикам Евгений.

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