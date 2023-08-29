Под Ростовом мужчина украл телефонный кабель

В Ростове поймали подозреваемого в краже кабеля Фото: Артем КИЛЬКИН

В Новочеркасске Ростовской области в одном из районов города вдруг пропала телефонная связь. Оказалось, что ЧП было связанно с кражей. Как рассказал оперативникам руководитель одного из операторов связи, ночью кто-то из смотрового колодца вытащил и унес с собой телефонный кабель общей стоимостью 300 тысяч рублей.

Полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 25-летний местный житель.

- В его отношении возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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