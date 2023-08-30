В Ростове в массовом ДТП столкнулись три иномарки

В Ростове-на-Дону на Стачках столкнулись «Тойота Камри», «Киа Рио» и «Ленд Ровер». Фото: УГИБДД по Ростовской области

В Ростове-на-Дону в массовом ДТП столкнулись три иномарки. Об этом сообщили в УГИБДД по Ростовской области. Происшествие случилось 29 августа около 19 часов.

По предварительной информации, 36-летний водитель «Тойоты Камри» двигался по проспекту Стачки. В какой-то момент он потерял управление и столкнулся с «Киа Рио», под управлением 38-летнего 38-летнего шофера. Из-за сильного удара вторую иномарку отбросило в «Ленд Ровер», за рулем которой находился 36-летний водитель.

К счастью, в ДТП никто не пострадал. Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.

Напомним, что 29 августа в Каменск-Шахтинске пьяный водитель сбил двух несовершеннолетних девочек. Мужчина не успел вовремя притормозить и наехал на школьниц. С травмами девочек отвезли в больницу, а мужчину задержали правоохранители.

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