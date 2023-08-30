В Ростове врачи впервые удалили камни из желчного у четырехлетнего ребенка

После операции ребенок идет на поправку. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В городской больнице №20 Ростова медики провели уникальную для донского региона операцию по удалению камней из желчного пузыря четырехлетнего ребенка, сообщили в региональном минздраве.

Девять дней назад к медикам доставили четырехлетнего ребенка, у которого были боли в эпигастрии, вялость, слабость и пожелтевшие глаза.

Ребенку немедленно провели лапароскопию. Как оказалось, у мальчика были сильно расширены желчный пузырь, общий желчный проток и воспалены желчные пути.

После этого врачи решили применить дуоденоскоп диаметром 13,2 мм. Сложность была в том, что у детей в этом возрасте просвет пищевода всего от 13 до 15 мм. При этом детских дуоденоскопов просто не существует.

В итоге ребенку сделали рассечение продольной складки и эндоскопически, через просвет желудочно-кишечного тракта, удалили более десяти камней из желчный протоков. При этом удалось сохранить сфинктер и функции большого дуоденального сосочка.

Сейчас мальчик идет на поправку.

В региональном минздраве отметили, что раньше такие операции в области еще не проводили. При этом такая патология у детей встречается не часто — один случай на пять тысяч детей.

Напомним, что в Ростове медики спасли малыша, у которого пуповина обвилась вокруг шеи пять раз. Если бы не вмешательство врачей, для новорожденного все могло закончиться трагедией.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Учат целомудрию и рукоделию: в Ростове открылась школа будущих жен для девочек

Как в ростовской школе будущих жен учат вдохновлять мужчин (подробности)