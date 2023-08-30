Суд в Ростове прекратил дело чиновницы по пожару на Театральном спуске

Решение вынесли в Пролетарском районном суде Ростова-на-Дону Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону прекратили разбирательства в отношении экс-замглавы Пролетарского района донской столицы по уголовному делу о пожаре на Театральном спуске 2017 года. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе региона.

- Уголовное дело прекращено в связи с истечением сроков давности на основании пункта «б» части 1 статьи 78 УК РФ и пункта 3 части 1 статьи 24 УПК РФ, - прокомментировали в инстанции.

Бывшую работницу районной администрации подозревали в «Халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека» (часть 2 статьи 293 УК РФ).

Известно, что на скамье подсудимых к этому моменту остаются еще двое подозреваемых. Им были предъявлены обвинения в «Причинении смерти по неосторожности» (часть 2 статьи 109 УК РФ) и в «Уничтожении или повреждении имущества по неосторожности» (статья 168 УК РФ). Очередные слушания назначили на 1 сентября 2023 года.

Напомним, в августе 2017 года после пожара в районе Театрального спуска в периметре улиц Седова, Красных Зорь, 7-го Февраля и Нижнебульварной сгорело 160 домов. Погиб один человек. Без крова остались около 700 ростовчан.

По данным следствия, причиной возгорания могло стать короткое замыкание проводов линий электропередачи.

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