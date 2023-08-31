В Ростове концерн «Покровский» не подтвердил обыски в бизнес-центре «Лига наций»

Бизнес-центр «Лига наций» находится на улице Суворова в Ростове-на-Дону Фото: Артем КИЛЬКИН

Информацию о возможных обысках в бизнес-центре «Лига наций» Ростова-на-Дону не смогли прокомментировать в концерне «Покровский». Телефонная беседа с представителем организации состоялась сегодня, 31 августа.

Ранее стало известно о том, что к зданию на Суворова, 91 якобы подъехали силовики, сотрудники полиции и Росгвардии. Причины, по которым правоохранители могли посетить бизнес-центр, неизвестны.

Официальных комментариев по ситуации от МВД или УФСБ России по Ростовской области не поступало.

Судя по открытым данным, «Покровский» представляет более 35 предприятий, действующих в пяти отраслях на территории ЮФО. Агропромышленные комплексы сосредоточены в 17 районах Кубани. В сфере недвижимости деятельность ведут в Ростове-на-Дону и Ростовской области, а также в Туапсинском районе Краснодарского края.

Добавим, сегодня в Ростове-на-Дону также сообщалось о проведении обысков у начальника районного следственного отдела полиции.

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