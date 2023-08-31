Губернатор Ростовской области Василий Голубев проведет прямую линию с дончанами

Прямую линию с губернатором будут транслировать, в том числе. на сайте правительства Ростовской области. Фото: Андрей МИНАЕВ

В следующий четверг, 7 сентября, губернатор Ростовской области Василий Голубев во время прямой линии ответит на вопросы жителей региона. Об этом сообщили в донском правительстве.

Вопросы губернатору можно задать вплоть до конца передачи. Заранее их принимают на сайте правительства. Для этого надо заполнить специальную форму, в которой обязательно указать свои контактные данные. Там можно прикрепить фото, видео и документы.

А в день проведения прямого эфира, начиная с 17.00, можно позвонить по телефону 8 (863) 201-70-44, либо отправив сообщение в Телеграм на номер 8-900-120-01-20. Там обязательно надо указать ФИО, адрес обратившегося и суть вопроса.

Прямую линию будут транслировать, в том числе, на сайте правительства области.

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