В Ростовской области создают особую экономическую зону

Потенциальные резиденты собираются реализовать на территории ОЭЗ 8 инвестпроектов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области, на территории действующего Новочеркасского индустриального парка, планируют создать особую экономическую зону (ОЭЗ), которая привлечет в регион порядка 8,6 млрд инвестиций. Информацию об этом опубликовали на сайте Минэкономразвития России.

Создание новой площадки одобрили на заседании рабочей группы по ОЭЗ. Это мероприятие провел заместитель председателя правительства страны - полномочный представитель президента России по ДФО Юрий Трутнев.

- Если создаются новые инвестиционные проекты, образуются особые экономические зоны, значит наша страна развивается, несмотря ни на какие попытки это развитие остановить, - подчеркнул Юрий Трутнев.

По словам заместителя главы Минэкономразвития России Дмитрия Вахрукова, в Ростовской области создадут уже 51-ю особую экономическую зону, которая станет 32 зоной промышленно-производственного типа.

- Потенциальные резиденты собираются реализовать на территории ОЭЗ 8 инвестпроектов. Это позволит создать 790 новых рабочих мест и привлечь 8,6 млрд рублей инвестиций, - рассказал Дмитрий Вахруков.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев добавил, что при создании новой площадки ОЭЗ «учли наличие мощных транспортных узлов юга России и коммуникаций».

- Есть еще одна тема, которая очевидно присутствует - новые регионы , которые логистически связаны с Ростовской областью. Мы продолжаем создавать и приводить в порядок имеющиеся транспортные пути. Не так давно подписали соглашения с ЛНР и ДНР и намерены в текущем году подписать документ о создании содружества «Донбасс», - прокомментировал Василий Голубев.

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