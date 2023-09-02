Ростовская область приняла участие в марафоне открытия школ и детских садов

В День знаний на Дону открылись новые школы Фото: Олег УКЛАДОВ

В День знаний, в режиме видео-конференц-связи, Президент России Владимир Путин провел марафон открытия новых школ и детских садов. К мероприятию подключилась и Ростовская область.

Глава государства сообщил, что 1 сентября в стране открывают двери для учеников 160 новых школ, а также почти 1300 школьных зданий, обновленных после капитального ремонта.

В свою очередь, губернатор Василий Голубев рассказал Президенту о строительстве и ремонте донских образовательных учреждений.

Как сообщается на сайте областного правительства, к 1 сентября на Дону введены в эксплуатацию четыре новых школы, а также 15 детских садов. Кроме того, во многих зданиях сделали капремонт. А в ростовской школе №10, ко всему прочему, открыли центр памяти одного из героев СВО.

ЧИТАЙТЕ ТАЖЕ

Что изменится в Ростовской области с 1 сентября 2023: сертификаты на кружки, разрешение на физкультуру и закон о такси

Ряд нововведений начнет действовать в Ростовской области с 1 сентября 2023 года (подробнее)

А В ЭТО ВРЕМЯ

День знаний в Ростове-на-Дону 2023: как проходят торжественные линейки 1 сентября

Ведем прямую трансляцию школьных линеек в День знаний 1 сентября (подробнее)