В двух районах Ростова построили площадки для экстремального спорта

В двух районах Ростова открыли скейт-парки Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В донской столице, в Железнодорожном и Ворошиловском районах, построили комплексы для любителей экстрима. Так, на Северном и Западном появились полноценные скейт-площадки для спортсменов.

Скейт-парки расположены в парке Собино и в сквере «Дружба».

- Даже утром здесь много занимающихся на скейтбордах, стритбордах, велосипедах ВМХ, самокатах и роликах, - написал в своем телеграм-канале глава администрации Ростова Алексей Логвиненко.

На каждой площадке — по 12 элементов. Так, для спортсменов установили и плазу, и мини-рампу, и прямую разгонку. А еще - флайбокс, спайн и рейл.

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