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НовостиОбщество2 сентября 2023 10:49

В одном из донских музеев открыта экспозиция с предметами из зоны СВО

В Новочеркасске покажут предметы быта участников СВО
РЕПИНА Елена
Амуницию и предметы быта участников СВО покажут в донском музее

Амуницию и предметы быта участников СВО покажут в донском музее

Фото: Григорий КУБАТЬЯН

В новочеркасском музее истории донского казачества появилась новая экспозиция. Посетители могут увидеть предметы фронтового быта и личные вещи казаков - участников СВО - добровольческого батальона «Барс-18».

Здесь же разместят вещи и предметы боевиков ВСУ. В их числе ставшие трофеями российских военных шевроны, знаки отличия, нацистские «агитки» для обучения детей подрывной деятельности против русских.

Как сообщили в правительстве Ростовской области, также коллекцию музея пополнил комплект парадного обмундирования, казачьей справы, в которой один из казаков прошел парадным маршем по Красной площади в мае 2023 года.

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