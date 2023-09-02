В одном из донских музеев открыта экспозиция с предметами из зоны СВО

Амуницию и предметы быта участников СВО покажут в донском музее Фото: Григорий КУБАТЬЯН

В новочеркасском музее истории донского казачества появилась новая экспозиция. Посетители могут увидеть предметы фронтового быта и личные вещи казаков - участников СВО - добровольческого батальона «Барс-18».

Здесь же разместят вещи и предметы боевиков ВСУ. В их числе ставшие трофеями российских военных шевроны, знаки отличия, нацистские «агитки» для обучения детей подрывной деятельности против русских.

Как сообщили в правительстве Ростовской области, также коллекцию музея пополнил комплект парадного обмундирования, казачьей справы, в которой один из казаков прошел парадным маршем по Красной площади в мае 2023 года.

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