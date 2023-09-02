В Ростовской области откроют более 70 «Точек роста» и «IT-кубов»

В новых центрах ребята смогут изучать робототехнику Фото: Оксана ЗУЙКО

В Ростовской области в сентябре откроются новые образовательные центры, рассказали в правительстве Ростовской области.

Так, 67 «Точек роста» появятся в сельских школах. А семь «IT-кубов» откроют в Азове, Батайске, Зернограде, Новочеркасске, Новошахтинске, Таганроге, Шахтах.

В центрах будет современное компьютерное и интерактивное оборудование. «Точки роста» снабдят цифровыми лабораториями для изучения физики, химии, биологии и экологии. Также ученики смогут изучать основы робототехники, механики, осваивать азы программирования.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В одном из донских музеев открыта экспозиция с предметами из зоны СВО

В Новочеркасске покажут предметы быта участников СВО (подробнее)

А В ЭТО ВРЕМЯ

В двух районах Ростова построили площадки для экстремального спорта

В Ростове открыли полноценные скейт-площадки (подробнее)