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НовостиОбщество2 сентября 2023 11:01

В Ростовской области откроют более 70 «Точек роста» и «IT-кубов»

Этой осенью в Ростовской области появятся новые образовательные центры
Анна ШИЛЯЕВА
В новых центрах ребята смогут изучать робототехнику

В новых центрах ребята смогут изучать робототехнику

Фото: Оксана ЗУЙКО

В Ростовской области в сентябре откроются новые образовательные центры, рассказали в правительстве Ростовской области.

Так, 67 «Точек роста» появятся в сельских школах. А семь «IT-кубов» откроют в Азове, Батайске, Зернограде, Новочеркасске, Новошахтинске, Таганроге, Шахтах.

В центрах будет современное компьютерное и интерактивное оборудование. «Точки роста» снабдят цифровыми лабораториями для изучения физики, химии, биологии и экологии. Также ученики смогут изучать основы робототехники, механики, осваивать азы программирования.

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