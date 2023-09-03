В Ростовской области мужчина пострадал во время селфи

Спасатели передали врачам любителя фотосессий. Фото: областная служба спасения на внутренних водах

В Ростовской области, в Цимлянском районе, произошло ЧП. Как рассказали в службе спасения на внутренних водах, житель соседнего района приехал на берег водохранилища. Пейзаж оказался красивым: овраг, а внизу — водоем.

Мужчина решил сделать селфи, но не удержался и полетел вниз по склону с высоты пять метров. Дончанин получил серьезную травму и начал кричать от боли. Очевидцы вызвали скорую, но медик не смог вытащить из оврага пострадавшего.

Тогда врач позвонил спасателям. Те на катере доставили пострадавшего туда, где берег был пологим, после чего передали врачу.

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