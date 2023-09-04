В Ростове в енотокафе использовали енотов без лицензии

Енотокафе выписали новое представление об устранении нарушений из-за отсутствия лицензии на животных. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове в енотокафе использовали енотов в культурно-зрелищных целях без лицензии. Это стало известно в ходе повторной выездной проверки, сообщили в региональной пресс-службе Россельхознадзора.

Поводом для первой проверки, которая прошла еще в феврале, послужила поступившая в надзорное ведомство жалоба по ненадлежащему содержанию и использованию енотов. Проверяющие, побывав в заведении, лично в этом убедились. Как оказалось, для этой деятельности на животных не было лицензии.

Из-за этого в итоге по решению суда кафе привлекли к административной ответственности. Потом надзорное ведомство провело повторную проверку. Как оказалось, руководство енотокафе не устранило нарушения и продолжило использовать животных без лицензии.

Из-за этого проверяющие составили новые административные протоколы, а хозяева заведения получили новое предписание устранить нарушения.

Напомним, в мае в центре Ростова у наездника сбежал конь. Он скакал по проезжей части проспектов Ворошиловского и Михаила Нагибина. Из-за этого неожиданного участника дорожного движения многим автомобилистам пришлось остановиться.

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