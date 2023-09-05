За ложный донос в Ростовской области осудили мужчину

Взамен раскрытия реальных преступлений полицейские тратили время на ложный донос.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Ремонтненском районе Ростовской области осудили мужчину за заведомо ложный донос. Его приговорили к штрафу 35 тысяч рублей, сообщили в региональной пресс-службе судов.
В суде установили, что мужчина написал заявление в полицию о краже у него денег. После этого правоохранители начали разбираться в его деле. Как оказалось, это был ложный донос, а сотрудники зря тратили время, хотя в это время могли заниматься раскрытием реальных преступлений.
Суд приговорил мужчину к штрафу 35 тысяч рублей, учитывая смягчающие обстоятельства — явку с повинной и помощь следствию, а также наличие малолетних детей.
Отметим, что приговор суда еще не вступил в законную силу и его еще можно обжаловать.
Напомним, что в Ростовской области 21-летнюю девушку обвинили в ложном доносе. Она сообщила в полицию о том, что против нее совершили преступление против половой неприкосновенности. Но все вскрылось во время следствия.
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