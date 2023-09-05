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НовостиПроисшествия5 сентября 2023 8:55

За ложный донос в Ростовской области осудили мужчину

Жителю Ростовской области за ложный донос назначили штраф 35 тысяч рублей
Дмитрий Кутепов
Взамен раскрытия реальных преступлений полицейские тратили время на ложный донос.

Взамен раскрытия реальных преступлений полицейские тратили время на ложный донос.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ремонтненском районе Ростовской области осудили мужчину за заведомо ложный донос. Его приговорили к штрафу 35 тысяч рублей, сообщили в региональной пресс-службе судов.

В суде установили, что мужчина написал заявление в полицию о краже у него денег. После этого правоохранители начали разбираться в его деле. Как оказалось, это был ложный донос, а сотрудники зря тратили время, хотя в это время могли заниматься раскрытием реальных преступлений.

Суд приговорил мужчину к штрафу 35 тысяч рублей, учитывая смягчающие обстоятельства — явку с повинной и помощь следствию, а также наличие малолетних детей.

Отметим, что приговор суда еще не вступил в законную силу и его еще можно обжаловать.

Напомним, что в Ростовской области 21-летнюю девушку обвинили в ложном доносе. Она сообщила в полицию о том, что против нее совершили преступление против половой неприкосновенности. Но все вскрылось во время следствия.

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