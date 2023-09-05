Виктор Гончаров стал советником губернатора Ростовской области

Свои обязанности Виктор Гончаров будет исполнять на общественных началах. Фото: правительство Ростовской области.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев назначил Виктора Гончарова своим советником на общественных началах. Соответствующая информация размещена на сайте донского правительства.

— Эту должность Виктор Гончаров будет занимать на общественных началах — на период полномочий губернатора региона, — уточнили в пресс-службе губернатора.

Напомним, 21 августа Виктор Гончаров покинул пост первого заместителя губернатора. Сделал он это по собственному желанию. Он был заместителем губернатора с 2010 по 2014 годы. А с 2017 по 2023 — первым заместителем. При этом 2013 по 2019 годы — атаманом Всевеликого войска Донского.

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