Обилие дождей не повлияло на количество рыбы в реке Дон в Ростовской области

Весна оказалась дождливой, но разливы были недостаточными Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Обилие дождей в 2023 году не повлияло на количество рыбы в реке Дон на территории Ростовской области. К такому выводу пришли сотрудники Азово-Черноморского филиала ВНИРО («АзНИИРХ») после рейдового исследования запаса биоресурсов.

- Весна оказалась дождливой, но холодной, разливы были недостаточными. Предварительные наблюдения показывают, что количество воды в Дону на численности молоди не отразилось. При этом на отдельных видах все же сказываются колебания уровня воды из-за направления ветра и других факторов, - говорится в репортаже («АзНИИРХ»).

После проверки в акватории специалисты начнут анализировать полученные данные. Такие исследования необходимы не только для оценки воспроизводства и выживаемости рыб.

- Показатели, которые мы получили, позволят оценить примерную динамику численности рыбы и лучше рассчитывать квоты для промыслового вылова, - разъяснил главный специалист Азово-Черноморского филиала ВНИРО Дмитрий Вехов.

Напомним, ранее один из донских производителей прокомментировал ситуацию с «дефицитом» черной икры в Ростовской области.

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