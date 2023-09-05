В центре Ростова в нескольких многоэтажках нет горячей воды с середины июля

Чтобы помыться, ростовчанам приходится греть воду на плитах. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С середины июля в центре Ростова, на улице Большой Садовой, в нескольких многоквартирных домах нет горячей виды, сообщил «КП — Ростов-на-Дону» местный житель Александр.

В частности, речь идет о домах №№ 118 и 120. Также мужчине местные жители сообщили, что с такой же проблемой сталкиваются в других домах по Большой Садовой, вплоть до переулка Журавлева. В парикмахерской рассказали Александру, что тоже звонили по поводу горячей воды, но дальше обещаний возобновить подачу дело не пошло.

- Горячую воду в нашем доме отключили еще в середине июля и до сих пор ее нет. Я три раза звонил в управляющую компанию, где мне каждый раз сообщали, что вот сейчас возобновят подачу воды, но этого не происходило. Сегодня мне в очередной раз пообещали, что сегодня вода появится, но ее еще нет, - рассказал ростовчанин.

В аварийной службе управляющей компании сообщили «КП — Ростов-на-Дону», что аварию устранили и возобновили подачу воды. А в некоторых квартирах ее еще нет из-за постепенного заполнения системы.

Александр ждет начала подачи воды, но в его квартире ее еще нет.

- Если бы знал, что так долго не будет горячей воды, купил бы себе водонагреватель. Пока было жарко, купаться еще можно было под холодной водой. А сейчас похолодало и приходится нагревать кастрюли с водой, - добавил мужчина.

Напомним, что в Ростове, на Западном, многие дома, начиная с конца весны, летом оставались без горячей воды. По графику ее должны были давать через две недели, но этого не происходило из-за порывов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове-на-Дону перенесли отключение горячей воды для центра и ЗЖМ

Горячей воды в центре и на Западном в Ростове не будет с 18 по 22 сентября (подробности)