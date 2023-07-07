Власти Ростова назвали новый срок подачи горячей воды на Западном

Речь идет о подключении потребителей в Советском районе ЗЖМ Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ориентировочный срок подачи воды в Ростове на Западном - 10 июля 2023 год. Речь идет о подключении потребителей в Советском районе ЗЖМ, проинформировали городские власти.

Ответ на вопрос одной из ростовчанок от администрации донской столицы поступил утром 6 июля. Сообщение опубликовали в комментариях к посту в телеграм-канале губернатора Василия Голубева.

- Вопрос скорейшего обеспечения населения горячей водой наиболее приоритетный. Перед ресурсоснабжающими организациями поставлена задача мобилизовать все ресурсы и привлечь дополнительные силы для круглосуточной работы по ликвидации дефектов, - указано в ответе мэрии Ростова-на-Дону.

Напомним, 5 июля пресс-служба «РТС» сообщала, что на ТЭЦ-2 в Советском районе были снижены параметры давления. Известно, что вчера эти недочеты устранили. Заявлялось, что «горячее водоснабжение теперь осуществляется в полном объеме».

К слову, некоторые жители Западного и раньше жаловались на затянувшуюся ситуацию с отсутствием горячей воды. Люди отмечали, что гидравлические испытания завершились, но они с середины мая все еще продолжают греть тазики и чайники, чтобы искупаться.

Добавим, с 3 июля в опрессовку коммуникаций с временным отключением горячей воды ведут на Северном, Темернике и в районе проспекта Ленина.

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