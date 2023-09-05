В Ростове изменили время перекрытия улицы Большой Садовой в День города

Движение транспорта будет перекрыто по улице Большой Садовой 16 сентября с 00.00 до 21.00. Фото: Дмитрий Кутепов

16 сентября, когда в Ростове будут праздновать День города, перекроют часть улицы Большой Садовой — от переулка Семашко до проспекта Буденновского. Об этом сообщили в горадминистрации.

Изначально планировалось, что движение будут перекрывать с 5 утра и до 9 вечера, но затем власти решили пересмотреть время и объявили о том, что ограничение движения начнется с 12 ночи и продлится, как и раньше заявлялось, до 9 вечера.

Отметим, что в этот день на перекрываемом участке пройдет Второй международный фестиваль купечества и народной культуры «В Городском саду». В этом году в нем должны принять участие представители нескольких других городов: Великого Новгорода, Донецка, Мурманска, Пензы, Саратова, Луганска, Ярославля, Краснодара, Краснодона. Планируется, что в нем будут еще представители Белоруссии и Киргизии.

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