3,5 тонны опасной рыбы обнаружили на предприятии в Ростовской области

Нарушители не подтвердили безопасность полученной рыбной продукции Фото: Иван МАКЕЕВ

На одном из предприятий Ростовской области в систему «Меркурий» внесли данные о поступлении 3,5 тонн рыбной продукции, но ветеринарные документы на груз не добавили. Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора.

- Отсутствие ветеринарных документов - грубое нарушение. В таких случаях не обеспечивается прослеживаемость товаров, подобные недочеты в работе могут приводить к выпуску в оборот некачественной и опасной продукции, - пояснили в ведомстве.

Как оказалось, предприятие-нарушитель находится в Орловском районе. Этой организации уже выписали предостережение. Также информацию о случившемся передали в правоохранительные органы.

Напомним, в августе 2023 года специалисты Россельхознадзора нашли рыбу, которая «пролетела» из Новороссийска в Ростовскую область за 30 минут.

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