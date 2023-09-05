Под Ростовом простятся с друзьями, разбившимися в ДТП с пятью погибшими

Полиция выясняет все детали ДТП Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области, в Неклиновском районе, при столкновении двух отечественных машин погибли четверо мужчин и две женщины. Два человека получили ранения. Оба – в больнице. Один из них находится в тяжелом состоянии.

Источник издания в правоохранительных органах региона сообщил «Комсомольской правде-Ростов-на-Дону», что два человека, находившиеся в одной машине, оказались соседями.

- Они вместе работали, рядом жили и много лет дружили. Поэтому семьи решили, что двое похорон пройдут в один день в одно и тоже время. Прощаться с погибшими будут в среду, шестого сентября, - рассказала жительница села «Комсомольской правде - Ростов-на-Дону».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области в ДТП погибли пять человек, еще трое пострадали

Водитель и четыре пассажира погибли в аварии на встречной полосе под Ростовом (подробнее)

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Водитель умер на глазах у брата: что известно о ДТП в Ростовской области, в котором погибли пять человек

В Ростовской области два родных брата разбились в ДТП с пятью погибшими (подробнее)