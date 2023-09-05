В Таганроге завели дело после гибели годовалого малыша, выпавшего с 9 этажа

Следствие ведут уже в рамках уголовного дела Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Таганроге возбудили уголовное дело по факту гибели годовалого малыша, выпавшего из окна высотки. Об этом сегодня, 5 сентября, сообщили в управлении Следкома России по Ростовской области.

- Дело возбуждено по части 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Сейчас обстоятельства случившегося уточняются, назначили проведение экспертиз, - прокомментировали в СК.

Напомним, ребенок умер вчера, 4 сентября. По данным следователей, младенец, ненадолго оставшись без присмотра взрослых, оказался на балконе, залез на стул и после этого упал с высоты 9 этажа.

Ранее в МЧС проинформировали, что в Таганроге после падения погиб малыш, которому исполнился 1 год и 3 месяца.

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