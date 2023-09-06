Жители Ростовской области зафиксировали массовый мор птиц

В Ростовской области на озере Маныч-Гудило зафиксировали массовый мор птиц Фото: Иван БОРОВКОВ

Жители Ростовской области стали свидетелями массового мора птиц. Очевидцы 3 сентября засняли на видео десятки мертвых тушек на озере Маныч-Гудило. Кадры они опубликовали в местных группах в социальной сети.

Местные жители отметили, что на берегу озера лежат десятки мертвых птиц. Очевидцы предположили, что территорию возможно обработали средствами от грызунов. Точной причины мора пернатых нет.

В Минприроды ситуацию пока не прокомментировали.

Напомним, что в Ростовской области под суд пойдет агроном из Кагальницкого района. Мужчину обвиняют в использовании химических веществ, из-за которой произошла массовая гибель зайцев.

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