В Ростове многоэтажки остались без интернета из-за кражи кабеля

Полиция поймала подозреваемого в краже кабеля Фото: Артем КИЛЬКИН

В Советском районе донской столицы в нескольких многоэтажных домах в одночасье пропал интернет. Как оказалось, причиной стала кража кабеля. Провайдер сразу обратился с заявлением в полицию. Правоохранители быстро вычислили и задержали воришку. Им оказался 24-летний горожанин, который раньше был судим за кражу и хранение наркотиков.

Выяснилось, что у ростовчанина не было ни рубля. В поисках наживы он бродил по району. Увидев в коллекторе бетонный кабель с проводами, мигом придумал план. Подобрав удобный момент, когда поблизости не будет очевидцев, мужчина срезал провода и сбежал вместе с ними. Позже воришка обжог изоляцию с кабеля и сдал похищенное в пункт металлолома.

- Сумма ущерба составила 60 тысяч рублей, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК по Ростовской области.

В отношении ростовчанина завели дело. Если суд признает его вину, мужчина может сесть в тюрьму на срок до двух лет.

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