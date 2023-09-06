В Ростове за прошедшие сутки выпала почти месячная норма осадков

5 сентября в донской столице прошел сильный ливень Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове-на-Дону за сутки, с вечера 4 сентября до вечера 5 сентября, выпала почти месячная норма осадков. Эту информацию в телефонном режиме подтвердили в Ростовском гидрометцентре.

- Действительно, с 18 часов 4 сентября до 6 утра 5 сентября выпало 18 мм осадков, а с 6 часов до 18 часов 5 сентября - 22 мм осадков. Месячная норма осадков составляет 43 мм, в Ростове выпало 93 % от этой нормы, - прокомментировали журналисту «КП - Ростов-на-Дону».

Напомним, вчера в Ростовской области из-за ливня и ветра до 20 м/с было объявлено штормовое предупреждение. В донской столице во время непогоды рухнуло 16 деревьев, а также подтопило 10 территорий.

Добавим, на сайте ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» указали, что 6 и 7 сентября существенных осадков в Ростове-на-Дону не ожидается.

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