Суд оставил без изменения приговор экс-начальнику отдела ГИБДД Новочеркасска

Слушания состоялись в Ростовском областном суде Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону оставили в силе приговор экс-начальнику новочеркасского отдела ГИБДД, осужденному за взятки, полученные от подчиненных за общее покровительство по службе (п.в ч. 5 ст. 290 УК РФ). Новое решение утвердили в Ростовском областном суде.

- Судебный акт оставлен без изменения, - говорится в картотеке инстанции.

Апелляцию в Ростовском облсуде рассматривали с августа 2023 года. Обновленный вердикт утвердили вчера, 5 сентября.

Напомним, уголовные разбирательства в отношении экс-правоохранителя начались в 2020 году. Позже, по данным Новочеркасского городского суда, мужчину приговорили к 4 годам и 2 месяцам лишения свободы, а еще через время приговор ужесточили до 9 лет заключения.

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