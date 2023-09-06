Очевидцы выложили видео момента ДТП под Ростовом, в котором сгорели четверо

На видео попал момент столкновения.

Очевидцы опубликовали видео из фуры, в которую врезался легковой автомобиль. Запись появилась в социальных сетях.

На кадрах видно, как легковушка неожиданно выехала на встречную полосу и врезалась в фуру. От удара ее отбросило, а большегруз съехал в кювет и перевернулся.

Напомним, авария произошла в воскресенье, 3 сентября, на трассе Волгодонск — Зимовники. По предварительным данным, легковой автомобиль «Рено» выехал на встречную полосу, где столкнулся с большегрузным автомобилем. От удара легковушку смяло, после чего она загорелась. А фура перевернулась.

В результате аварии в легковом автомобиле погибли четверо человек — водитель и трое пассажиров.

Напомним, по факту происшествия возбуждено уголовное дело. Ход расследования взят на контроль прокуратурой.

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