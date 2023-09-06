Железная дорога - территория повышенной опасности Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сегодня, 6 сентября, на железной дороге в Ростове-на-Дону под колесами поезда погиб мужчина. Об этом сообщили очевидцы.

По словам ростовчан, трагедия произошла днем в районе остановки на улице Разъезд Западный, недалеко от Малиновского. Люди утверждают, что человека буквально «перерезало на две части», и он умер на месте.

Отметим, официальных сообщений от ведомств о случившемся пока не поступало. Информации о задержке поездов также не было.

Напомним, в августе 2023 года на станции Хотунок 24-летнюю девушку насмерть сбил пассажирский поезд «Имеретинский курорт - Чита».

Жителям Дона напоминают: железная дорога - территория повышенной опасности. Рельсы необходимо переходить только по переходам, убедившись прежде в отсутствии движущегося состава.

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