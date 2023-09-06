Турист из Ростова умер в горах Ингушетии от инфаркта

Еще до восхождения туристу было плохо, а при подъеме стало еще хуже. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В горах Ингушетии от инфаркта умер 71-летний житель Ростова-на-Дону. Трагедия произошла при восхождении туриста на Столовую гору. Об этом сообщают наши коллеги из «КП — Ставрополь».

По словам очевидцев, которые приводит издание, пенсионер из Ростова еще перед восхождением на высоту чувствовал недомогание, но не придал этому значение и отправился покорять вершину.

При восхождении самочувствие мужчины стало ухудшаться. У него участился пульс и произошел сердечный приступ. Находившиеся рядом туристы вызвали скорую помощь и спасателей, но подмога не успела. Когда медики оказались на месте, им оставалось лишь констатировать смерть мужчины, умершего от инфаркта.

Тело умершего эвакуировали со склона горы сотрудники МЧС. Сейчас проводится проверка случившегося.

В экстренном ведомстве напомнили всем желающим подняться на гору: следует воздержаться от восхождения в случае наличия медицинских противопоказаний.

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