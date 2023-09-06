В Ростовской области во время выборов школам рекомендовали провести мероприятия

Для школьников предложили провести дни здоровья, походы, экскурсии и другие культурно-массовые мероприятия. Фото: Дмитрий Кутепов

Министерство образования Ростовской области дало рекомендации школам, чем занять детей 8 и 9 сентября, когда будут проходить выборы.

Так, школам рекомендовали провести дни здоровья, походы, экскурсии и другие культурно-массовые мероприятия.

— В связи с этим образовательным организациям рекомендовано предусмотреть проведение данных мероприятий в период с 8 по 9 сентября, — отметили в региональном минобре.

Напомним, что на выборах, которые пройдут с 8 по 10 сентября, безопасность будут обеспечивать около пяти тысяч человек. Среди них — силовики, а также представители казачьих и народных дружин.

Всего в этом году в области откроются 2554 избирательных участка. При этом 49 тысяч человек решили проголосовать на дому.

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