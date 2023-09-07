В Краснодарском крае мать утопила ребенка в ванной и сама вызвала медиков

Женщина с ребенком должна была съезжать из квартиры в день трагедии. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жительницу Краснодара подозревают в убийстве двухлетней дочери. Об этом сообщают наши коллеги из «КП — Кубань». 35-летняя женщина арендовала квартиру в одном из жилых комплексов на окраине города.

- По информации следствия, днем во вторник, пятого сентября, женщина осталась наедине со своим двухлетним ребенком дома. В какой-то момент мать, пользуясь беспомощным состоянием девочки, поместила ее в ванну с водой, где удерживала до тех пор, пока ребенок не перестал подавать признаков жизни, - прокомментировали произошедшее в пресс-службе Следственного управления СК России по Краснодарскому краю.

Через час после случившегося женщина набрала номер телефона экстренной службы и сообщила, что произошло.

Сотрудники правоохранительных ведомств изучили условия, в которых жила девочка. Ей хватало одежды, но продуктов не хватало, а в квартире был беспорядок.

Известно, что мать была в разводе с отцом ребенка, с которым, по ее словам, уже семь месяцев не жила, и мужчина перестал помогать семье. Семья испытывала материальные трудности, за последнее время несколько раз переезжала из региона в регион. В квартиру, где произошла трагедия, женщина с ребенком заехала второго сентября и оплатила три дня проживания. Ребенка не стало в тот день, когда семья должна была съехать.

Источник издания в правоохранительных органах сообщил: женщина говорила о том, что ей не на что содержать дочь и дать ей благополучное будущее.

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