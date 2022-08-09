Ближайшие годы мать проведет в тюрьме
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Ростовской области перед судьей предстала женщина, пытавшаяся дважды за вечер расправиться с маленькой дочерью. Об этом сообщает региональный Следственный комитет. По данным ведомства, скандал в молодой семье случился в конце ноября прошлого года.
"СХВАТИЛА ОСКОЛОК ЗЕРКАЛА И ПРИСТАВИЛА К ШЕЕ"
Тогда 34-летняя женщина, изрядно выпив, начала ссориться с мужем. В какой-то момент эмоции захлестнули. Пытаясь что-то доказать супругу, она разбила зеркало. А после мать в порыве гнева схватила осколок и приставила его к шее двухлетней дочери, угрожая тем, что зарежет ребенка.
С трудом, но мужу удалось вырвать из рук злоумышленницы кусок зеркала. Но на этом женщина не успокоилась. Уже через мгновение она стала душить испуганную малышку. Родня оттащила горе-мать от девочки и вызвала полицию.
ПРИГОВОР СУДА ОКАЗАЛСЯ СУРОВЫМ
Женщину сразу же задержали и завели в отношении нее уголовное дело по статье «Покушение на убийство». На днях суд огласил свой вердикт. Приговор оказался суровым.
- Ей назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, - прокомментировали в Следственном Управлении Следственного Комитета по Ростовской области.
Ранее «КП-Ростов-на-Дону» писала, что в донской столице на принудительное лечение отправили деда, который зарезал шестилетнего внука.
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